Usa: recuperati 20 corpi nella barca andata a fuoco al largo della California

- La guardia costiera degli Stati Uniti ha recuperato i corpi di 20 passeggeri a bordo di una nave per immersione distrutta da un incendio mortale vicino alla costa meridionale della California. Le ricerche per rintracciare eventuali sopravvissuti sono state interrotte poiché l'incendio, che ha travolto l'imbarcazione di 75 piedi (circa 22 metri) di nome “Conception”, ha ucciso tutti i 33 passeggeri e un membro dell'equipaggio che era sotto il ponte, ha detto lo sceriffo Bill Brown della Contea di Santa Barbara. Gli investigatori non hanno ancora determinato la causa dell'incendio. Si tratta del peggior disastro marittimo recente della California, una nuova tragedia per la comunità costiera intorno a Santa Barbara, che ha dovuto affrontare un devastante incendio nel 2017, seguito da mortali frane. Brown ha dichiarato oggi, 3 settembre, in conferenza stampa che 20 corpi sono stati recuperati e che i sub avevano individuato altre vittime dentro il relitto, ma che non erano ancora in grado di recuperarli. Cinque membri dell'equipaggio sono riusciti a fuggire, incluso il capitano. La barca aveva 39 persone a bordo, sei membri dell'equipaggio e 33 passeggeri.(Was)