Afghanistan: ex diplomatici, ritiro truppe Usa può causare una "guerra civile catastrofica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Afghanistan potrebbe scivolare in una guerra civile totale e diventare ancora una volta un rifugio per i terroristi se l'amministrazione Trump ritirerà tutte le forze statunitensi senza un accordo di pace tra talebani e governo afgano. E' l'avvertimento di nove ex alti diplomatici statunitensi all'indomani dell'annuncio circa una bozza di accordo di pace raggiunta tra gli Stati Uniti e Talebani che prevede il ritiro immediato di quasi 5.000 militari statunitensi dall'Afghanistan e la chiusura di cinque basi entro i prossimi 5 mesi. I nove ex diplomatici, tra cui un ex vicesegretario di Stato, hanno dichiarato di sostenere i colloqui di pace in Afghanistan ma hanno avvertito che l'attuale approccio rischia di generare più violenza e insicurezza, perché i negoziatori hanno escluso il governo afgano dalle discussioni e hanno pianificato la partenza delle truppe statunitensi prima di suggellare un accordo di pace completo. (Was)