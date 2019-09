Brasile: ministro Esteri, "vittoria opposizione elezioni Argentina un rischio per economia e Mercosur"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano vede rischi di eventuali danni all'economia del paese in caso di eventuale vittoria dell'attuale opposizione alle elezioni presidenziali argentine in agenda il prossimo ottobre. "I candidati favoriti in Argentina, Alberto Fernandez e il suo vice Cristina Kirchner, sono le stesse persone che per anni hanno imposto barriere doganali e ritardato i negoziati tra il Mercato unico del Sud (Mercosur) formato dal Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Sarebbe molto frustrante, nel momento migliore che Mercosur abbia mai vissuto negli ultimi 30 anni, avere in argentina un governo capace di riportare indietro il blocco economico", ha detto in ministro degli Esteri brasiliano Araujo nel corso di una conferenza stampa a Brasilia. "Questa possibilità ci preoccupa molto perché il Mercosur è il fulcro della nostra politica commerciale, che è uno dei pezzi fondamentali della nostra politica economica. Il Mercosur non è uno scherzo, né un esercizio di retorica. "Le prospettive per il Mercosur non sono mai state più positive da quando il blocco ha raggiunto l'accordo con l'Unione Europea alla fine di giugno dopo 20 anni di negoziati", ha affermato Araujo. "Meno di tre mesi dopo, tuttavia, l'esistenza stessa del Mercosur è messa in discussione dall'indicazione come favoriti alla vittoria delle elezioni argentine del duo Fernandez-Kirchner. (segue) (Brb)