Brexit: Johnson chiede elezioni anticipate dopo sconfitta primo voto anti-no deal

- Il governo Tory di Boris Johnson è stato battuto ieri sera nel primo cruciale voto sulla legge anti-no deal che il partito d'opposizione laburista ha presentato per obbligare il premier britannico a chiedere all'Unione europea un nuovo rinvio della Brexit, in mancanza d'accordo, oltre il 31 ottobre. Johnson ha così annunciato la presentazione di una mozione per tenere elezioni anticipate: "Non voglio elezioni, l'opinione pubblica non le vuole, ma deve scegliere chi deve andare a Bruxelles per sistemare questa situazione", ha affermato. L'opposizione e 21 ribelli Tory hanno votato ieri sera per chiedere un nuovo rinvio a fine gennaio 2020 e scongiurare una Brexit senza accordo, segnando una grave sconfitta per il primo ministro Johnson. Il parlamento britannico ha votato a favore con 328 sì e 301 no, e cercherà ora di approvare un disegno di legge che potrebbe bloccare una uscita dall'Ue senza accordi. Johnson ha perso la maggioranza in Parlamento a causa della defezione del deputato conservatore Phillip Lee, che ha deciso di unirsi al Partito democratico liberale, pro Ue.(Res)