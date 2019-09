Usa: Walmart ferma vendita proiettili per pistole e armi d'assalto

- Walmart, colosso statunitense della grande distribuzione, ha dichiarato oggi, 3 settembre, l'interruzione della vendita di munizioni per pistole e alcuni fucili d'assalto nei negozi degli Stati Uniti, in risposta alle recenti sparatorie di massa in Texas e Ohio. Walmart ha detto anche che farà pressioni al Congresso affinché possa emanare delle misure di sicurezza per l'utilizzo delle armi. La compagnia ha dichiarato che smetterà di vendere munizioni per pistole e "munizioni per fucili a canna corta", che possono essere utilizzati anche su armi d'assalto, dopo aver venduto tutto il suo attuale inventario. Walmart smetterà anche di vendere pistole in Alaska, l'unico Stato in cui la vendita era ancora possibile. Walmart inoltre chiederà ai suoi clienti di non portare più apertamente armi nei suoi 4.700 negozi statunitensi. "È chiaro per noi che lo status quo è inaccettabile", ha detto l'amministratore delegato, Doug McMillon, in una nota ai dipendenti. McMillon ha detto anche che avrebbe inviato lettere alla Casa Bianca e al Congresso, esortando il governo a rafforzare i controlli sui trascorsi personali e a rimuovere le armi da coloro che possono rappresentare un pericolo imminente. (Was)