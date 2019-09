Usa: McConnell promette legge su controllo armi solo se sostenuta da Trump

- Il leader della maggioranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, ha ribadito oggi, 3 settembre, che è disposto ad appoggiare una legislazione sul controllo delle armi a patto che sia sostenuta dal presidente Donald Trump. Il repubblicano del Kentucky ha detto, durante un'intervista radiofonica, che la Casa Bianca sta considerando diverse proposte sulla scia delle sparatorie di massa in Texas e Ohio, e che si aspetta di sentire la prossima settimana Trump. "Ho detto diverse settimane fa che se il presidente avesse preso una posizione nei confronti di una proposta di legge in modo da sapere che può effettivamente diventare legge (...) sarei felice di metterla in discussione", ha detto McConnell. "Se il presidente è a favore di una serie di cose di cui ha discusso apertamente e pubblicamente, e so che se lo passiamo diventerà legge, lo metterò a votazione”. McConnell ha bloccato per mesi quasi ogni atto legislativo approvato dalla Camera dei rappresentanti a guida democratica. L'amministrazione Trump, nel frattempo, sta preparando un pacchetto di misure che accelera la pena di morte per le persone ritenute colpevoli di omicidi di massa e introduce possibili restrizioni per impedire alle persone malate di mente di ottenere armi. (Was)