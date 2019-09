Usa: Pentagono devia 3,6 miliardi di dollari dai fondi militari al muro di confine

- Il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, ha autorizzato la deviazione di 3,6 miliardi di dollari dai fondi per l'edilizia militare per la costruzione del muro di frontiera con il Messico, tagliando i finanziamenti per 127 progetti di opere militari. Esper ha stabilito che l'uso dei fondi per l'edilizia militare era necessario per sostenere le forze statunitense schierate al confine meridionale con il Messico durante l'emergenza nazionale dichiarata da Trump a metà febbraio. Il muro, ha aggiunto il capo del Pentagono, ha lo scopo di scoraggiare l'ingresso illegale, incanalare i migranti verso i porti di ingresso e aiutare il personale del dipartimento della Difesa a supportare in modo più efficace gli sforzi per la sicurezza in patria. Il leader della minoranza del Senato, il democratico Chuck Schumer, ha definito la decisione "uno schiaffo in faccia" ai membri dell'esercito. (segue) (Was)