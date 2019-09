Usa: Pentagono devia 3,6 miliardi di dollari dai fondi militari al muro di confine (2)

- "Questa decisione danneggerà progetti già pianificati e importanti destinati a supportare i nostri membri del servizio presso installazioni militari a New York, negli Stati Uniti e in tutto il mondo", ha scritto Schumer in una nota. "È uno schiaffo in faccia ai membri delle forze armate che servono il nostro paese che il presidente Trump è disposto a cannibalizzare i finanziamenti militari già assegnati per rafforzare il proprio ego e per un muro che ha promesso che il Messico pagherebbe per costruire", ha aggiunto. Il Pentagono pubblicherà l'elenco dei 127 progetti di costruzione militare interessati dalla decisione alla fine di questa settimana, dopo che il dipartimento della Difesa avrà finito di informare i legislatori e le ambasciate straniere con progetti interessati nei loro distretti e paesi. (Was)