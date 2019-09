Brasile: Petrobras vince premio per sviluppo tecnologia di estrazione di petrolio pre-sal (2)

- "Sviluppando soluzioni innovative, non solo siamo stati in grado di ridurre i costi operativi, ma abbiamo anche accelerato il ritmo dei test a lungo termine, essenziali per le informazioni sulla produzione", ha affermato Oliveira. Il campo Bilancia possiede un petrolio con caratteristiche proprie diverse dalle altre aree nello stesso bacino di petrolio pre-sal, come una maggiore quantità di gas associato e una maggiore presenza di anidride carbonica. Oliveira ha affermato che "non essendoci scenari simili nel settore, i nostri tecnici e partner hanno sviluppato soluzioni pioneristiche. Ad esempio, innoviamo sfruttando tutto l'anidride carbonica prodotta per aumentare la produttività del serbatoio. Abbiamo anche osato condurre le operazioni di pre-lancio delle linee di galleggiamento dei fondali marini", ha spiegato il direttore di Exploration and Production. Il premio verrà consegnato alla società il 30 ottobre, durante l'edizione brasiliana di Otc a Rio de Janeiro. (Brb)