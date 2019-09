Argentina: il peso regge a seconda prova mercati dopo misure controllo su flusso capitali

- Il peso argentino ha chiuso oggi senza sostanziali variazioni rispetto al dollaro e superando in questo modo la seconda prova dei mercati dopo l'introduzione delle nuove misure di controllo del flusso dei capitali sul mercato annunciate questa domenica. Dopo aver recuperato ieri, 2 settembre, oltre il quattro per cento sul dollaro approfittando anche della giornata festiva dei mercati negli Stati Uniti la moneta locale era attesa oggi ad un test più impegnativo in cui le incognite sulla sua tenuta erano maggiori alle certezze. La Banca centrale è intervenuta ad ogni modo sul mercato dei cambi vendendo dollari per contenere la tendenza iniziale al rialzo della moneta statunitense. A registrare un eccezionale ridimensionamento oggi sono state invece le azioni delle banche argentine quotate alla borsa di New York, con cali in media del 6 per cento. In leggere ripresa invece il differenziale sui titoli del Tesoro statunitense rilevato da Jp Morgan, che pur rimanendo al di sopra dei 2500 punti ha recuperato a metà giornata circa 12 punti. (segue) (Abu)