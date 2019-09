Ict: “Washington Post”, procuratori statali aprono nuova indagine antitrust su Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più della metà dei procuratori statali degli Usa stanno preparando un'indagine su Google per verificare potenziali violazioni dell'antitrust. Secondo quanto riferisce oggi, 3 settembre, il quotidiano “Washington Post”, la metà dei procuratori generali dovrebbe svelare le indagini in una conferenza stampa il prossimo 9 settembre, segnando una nuova ed importante escalation negli sforzi dei regolatori statunitensi per indagare sulle più grandi società della Silicon Valley. Non è chiaro se alcuni procuratori generali prevedono anche di aprire o annunciare ulteriori inchieste sugli altri giganti tecnologici, tra cui Amazon e Facebook, finite sotto la lente di ingrandimento della Federal Trade Commission (Ftc). Durante l'estate, alcuni procuratori statali si sono incontrati privatamente con funzionari del dipartimento di Giustizia per discutere le preoccupazioni emerse in termini di privacy e concorrenza nei confronti delle grandi società tecnologiche. (Was)