Usa-Cina: Trump avverte Pechino, accordo "più duro" se rieletto nel 2020

- Se i negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina si trascinassero a dopo le elezioni del 2020, l'accordo sarebbe molto "più duro" con un secondo mandato di Trump. A dirlo oggi, 3 settembre, è stato lo stesso l'inquilino della Casa Bianca che ha affermato, ancora una volta, come la Cina preferirebbe un altro candidato presidenziale alla Casa Bianca il prossimo anno, per chiudere un accordo più vantaggioso per Pechino. “La questione diventerebbe molto più difficile! Nel frattempo, la catena di approvvigionamento della Cina si sgretolerà e spariranno gli affari, il lavoro e il denaro!”, ha scritto Trump sul suo profilo Twitter. Trump ha spesso ribadito pubblicamente la sua convinzione che Pechino stia cercando di rallentare i negoziati commerciali nella speranza che una vittoria di un candidato presidenziale democratico nel 2020 possa portare a condizioni migliori in un accordo. (Was)