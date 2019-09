Usa-Iran: Tesoro sanziona Agenzia spaziale iraniana per avanzamento programma balistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha imposto sanzioni all'Agenzia spaziale iraniana e a due centri di ricerca per le attività legate al programma missilistico balistico di Teheran: lo ha reso noto l'Ufficio statunitense per il controllo delle attività estere (Ofac) e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Le sanzioni del Tesoro Usa hanno preso di mira l'Agenzia spaziale iraniana, l'Iran Space Research Center e l'Astronautics Research Institute. "Gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di utilizzare il suo programma di lancio nello spazio come copertura per far avanzare i suoi programmi di missili balistici", ha dichiarato il segretario di Stato Mike Pompeo in un comunicato stampa. “Questa è la prima volta che gli Stati Uniti designano l'agenzia spaziale civile iraniana per le attività portate avanti dal suo programma missilistico balistico", ha continuato Pompeo. Il capo della diplomazia Usa ha detto che il tentativo dell'Iran, del 29 agosto scorso, di testare un veicolo di lancio nello spazio ha evidenziato "l'urgenza della minaccia". (Was)