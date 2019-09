Brasile: delegazione ministeriale riceve richieste dai governi dell'Amazzonia orientale (6)

- L'Aeronautica brasiliana (Fab) è entrata in azione da Porto Velho e ha pubblicato immagini e video di due aerei C-130 Hercules inviati nel Rondonia: i modelli sono dotati di cinque serbatoi e sono in grado di trasportare fino a 12 mila litri di liquido (acqua e sostanze chimiche che rallentano la combustione). L'emergenza è divenuta negli ultimi giorni tema di polemiche portate avanti dal governo brasiliano soprattutto con paesi europei. Serrato il confronto sviluppato con il presidente francese Emmanuel Macron. Il titolare dell'Eliseo ha voluto portare il tema al centro dell'agenda del G7 in corso a Biarritz, guadagnandosi l'appellativo di "colonialista" da Bolsonaro, critico con l'idea che i grandi del mondo possano intervenire decidere su una questione senza che al tavolo sia presente nessuno dei protagonisti dell'emergenza. E denunciando un presunto disimpegno di Brasilia sulle politiche ambientali, Macron ha anche ribadito una sua opposizione alla ratifica del trattato commerciale tra Unione europea e Mercosur (l'area che soltre al Brasile comprende l'Argentina, l'Uruguay e il Paraguay). Una strada ipotizzata anche dal primo ministro irlandese, Leo Varadkar, mentre la Finlandia fa sapere di essere pronta ad esaminare un possibile blocco all'importazione delle carni dal Brasile. (segue) (Brb)