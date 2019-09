Usa: Wall Street perde 300 punti dopo escalation guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina

- Le azioni statunitensi hanno chiuso in calo oggi, 3 settembre, nel primo giorno di apertura di Wall Street dopo che le due maggiori economie del mondo hanno iniziato a imporre reciprocamente nuove tariffe sui rispettivi prodotti. Gli investitori sono preoccupati anche delle prospettive di crescita globale dopo che alcuni dati hanno mostrato che l'attività manifatturiera negli Stati Uniti si è ridotta ad agosto per la prima volta dal 2016. Il Dow Jones è sceso di 285,26 punti, l'1,08 per cento, l'S&P 500 ha perso 20,2 punti, lo 0,69 per cento, e il Nasdaq Composite è sceso di 88,72 punti, l'1,11 per cento. Domenica gli Stati Uniti hanno imposto tariffe del 15 per cento su una varietà di merci cinesi, così come Pechino ha imposto nuovi dazi su alcuni prodotti statunitensi, segnando l’ultima escalation nella loro lunga guerra commerciale. (Was)