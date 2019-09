Brasile: delegazione ministeriale riceve richieste dai governi dell'Amazzonia orientale

- Il governo brasiliano si è impegnato con i governatori dei nove stati della federazione che ospitano parte della foresta amazzonica a presentare un piano complessivo per la regione a tutela della foresta pluviale. L'impegno è stato assunto dal ministro della Casa Civile, Onyx Lorenzoni, nel corso di una riunione con i rappresentanti degli stati, svoltasi nella capitale dello Stato di Parà, Belem. "La prossima settimana elaboreremo tutte le richieste che ci sono state sottoposte in particolare in relazione alla regolarizzazione della proprietà agraria, alla creazione di zone economico-ecologiche, al miglioramento dei servizi ambientali, della tutela della foresta e della prevenzione degli incendi", ha dichiarato Lorenzoni al termine della riunione. La riunione è stata convocata a seguito dell'ondata di incendi che ha interessato l'intera area amazzonica generando preoccupazione e una reazione molto critica della comunità internazionale, preoccupata per la tutela del polmone verde del mondo. Una crisi che ha visto il governo brasiliano finire al centro di una polemica in particolare con alcuni stati europei come Francia, Germania e Norvegia. Hanno partecipato ministro della Casa civile, Onyx Lorenzoni, il ministro dell'Ambiente, Ricardo Salles, il ministro della Difesa, Fernando Azevedo, il ministro dell'Agricoltura, Tereza Cristina Dias e il ministro della segreteria generale della presidenza, Jorge Oliveira. In rappresentanza degli stati amazzonici ci sono il governatore di Amapá e presidente del consorzio interstatale dell'Amazzonia legale, Waldez Góes, il governatore di Pará, Helder Barbalho, il governatore di Tocantins, Mauro Carlesse, il governatore del Mato Grosso, Mauro Mendes e il vice governatore di Maranhão, Carlos Brandão. (segue) (Brb)