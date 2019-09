Governo: Di Maio, voto plebiscitario, 80 per cento ha votato sì (2)

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera ha annunciato un "voto plebiscitario" per il sì al governo con Conte premier con il Partito democratico. "Con l'80 per cento - ha detto - nasce un governo di coalizione di cui Movimento cinque stelle sarà forza politica di maggioranza. Tutto il mondo ha aspettato questa pronuncia votata su una piattaforma digitale unica al mondo, offrendo così un metodo diverso per creare un governo, come già fatto con la Lega". Di Maio ha quindi aggiunto: "In meno di mese è stata risolta una crisi di governo inedita attraverso un metodo diverso, non nelle segrete stanze, ma con un percorso, un programma e poi un confronto sul programma con Pd".(Rin)