Iraq: cercava di disinnescare ordigno, morto artificiere statunitense

- Un esperto di esplosivi statunitense è rimasto ucciso oggi in un villaggio nel nord dell’Iraq mentre tentava di disinnescare un ordigno. Lo ha fatto sapere una fonte di sicurezza al portale “Kurdistan 24”. L’artificiere lavorava per un’organizzazione straniera che si occupa di sminare i territori della provincia di Ninive dopo il ritiro dei jihadisti dello Stato islamico. La fonte non ha tuttavia reso nota l’identità della vittima. L’incidente è avvenuto nel villaggio di Tel Shirah, a sud della città di Mosul.(Irb)