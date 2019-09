Governo: Di Maio, M5s ha garantito stabilità Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera nell'annunciare il voto favorevole degli iscritti alla piattaforma Rousseau alla nascita di un governo giallorosso, ha aggiunto: "Il Movimento cinque stelle ha garantito la stabilità di questo paese. Resteremo sempre l'ago della bilancia di ogni legislatura. Abbiamo assicurato anche - ha puntualizzato Di Maio - continuità nella presidenza del Consiglio dei ministri. Questo vuol dire che tutte le azioni nate in questi 14 mesi non saranno azzerate. Il governo - ha concluso - non sarà destra o sinistra, deve fare le cose giuste".(Rin)