Cile: siccità, centro-nord del paese in stato di emergenza idrica e agricola

- Diverse regioni del centro-nord del Cile stanno attraversando una situazione di siccità estrema, che ha portato il governo ha dichiarare lo stato di "emergenza agricola" ed "idrica". Ultima in ordine di tempo a essere dichiarata in stato di emergenza è la regione centrale del Maule. "Le stime che abbiamo danno conto della perdita di oltre 30 mila capi di bestiame a causa di un deficit idrico che ha raggiunto il 75 per cento nella zona centro-nord del paese", ha dichiarato oggi alla stampa il sottosegretario all'Agricoltura cileno, Alfonso Vargas. "Per affrontare questa situazione sono già stati stanziati cinque milioni di euro per assegnazioni di emergenza" ha aggiunto. La regione del Maule è la quinta ad essere interessata dalla crisi idrica dopo quelle di O´Higgins, Valparaiso, Metropolitana e Coquimbo, mentre anche la regione di Atacama si trova ad un passo dall'essere dichiarata in stato di emergenza. (segue) (Abu)