Cile: siccità, centro-nord del paese in stato di emergenza idrica e agricola (2)

- Si tratta nel complesso di un territorio che ascende a circa 1400 chilometri quadrati e che interessa tutta la regione centrale e settentrionale del paese. "Stiamo vivendo una delle peggiori siccità degli ultimi 60 anni abbiamo sei regioni particolarmente colpite", ha dichiarato da parte sua il ministro dell'Agricoltura che ha preannunciato che la scarsa disponibilità di acqua proseguirà anche nei prossimi mesi. "Adesso quello che dobbiamo fare è elaborare un piano di emergenza e proseguire con la costruzione di pozzi e l'applicazione di tecnologia per l'irrigazione per affrontare nel miglior modo possibile un anno che sarà molto difficile in termini di acqua e che può avere conseguenze anche sul fronte degli incendi", ha aggiunto. Il ministro ha quindi sottolineato che "è appena finito l'inverno, manca ancora tutta la primavera e l'estate" e ha assicurato che il governo sta tenendo "sotto monitoraggio quello che succede in tutte il territorio". (Abu)