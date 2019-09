Governo: Di Maio, precedente esecutivo caduto perché Lega non voleva tagliare parlamentari

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera nell'annunciare il voto favorevole degli iscritti alla piattaforma Rousseau alla nascita di un governo giallorosso, ha affermato: "Non si volevano tagliare i parlamentari, questo è uno dei motivi per cui è caduto il governo precedente. Nessuno me lo toglie dalla testa". (Rin)