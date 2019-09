Governo: Di Maio, come con Lega saremo anche controllori di azione esecutivo

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera, nell'annunciare il voto favorevole degli iscritti alla piattaforma Rousseau alla nascita di un governo giallorosso, ha spiegato che la nuova squadra di governo "deve lavorare per migliorare la qualità della vita degli italiani. Noi saremo promotori di tutte le idee che abbiamo portato nel programma di governo per farle diventare leggi. Promuoveremo tutte le leggi che servono a migliorare la vita di tanti ragazzi" che vanno all'estero a lavorare. E poi ha avvertito: "Ma saremo anche controllori in questo governo, che tutto si svolga correttamente, lo abbiamo già fatto nel precedente governo e lo faremo in questo". (Rin)