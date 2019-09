Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 4 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - Cavallerizza Reale, Aula Magna Università, via Verdi 9: l'assessora Di Martino partecipa alla conferenza della Scuola in Piemonte.Ore 9 - Palazzo Civico, sala Orologio: Riunione congiunta della I Commissione con la IV Commissione. Odg: Condizioni di non autosufficienza di famigliari e conseguenze sul benessere dei dipendenti comunali.Ore 11- Palazzo civico, sala Orologio: Riunione congiunta della commissione Diritti e Pari Opportunità e della IV Commissione Odg: Violenza sugli operatori sanitari, audizione Ordine dei MediciOre 12.30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione congiunta delle commissioni Controllo di gestione e I. Odg: Anagrafi di corso Moncalieri e via Nizza (La seduta non è pubblica)Ore 14 - Palazzo Civico, Sala Orologio: Riunione congiunta delle commissioni II, IV, Pari opportunità. Odg: Trasporto disabili e diritto alla mobilitàOre 16 - Palazzo Civico, Sala Orologio: Riunione congiunta delle commissioni V e I. Odg: ITER, assestamento di bilancio che verifica equilibriOre 21 - Teatro Regio, piazza Castello: l'assessora Leon partecipa all'inaugurazione di MITO Settembre Musica. (segue) (Rpi)