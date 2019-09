Governo: notaio Tacchini, voto su piattaforma Rousseau avvenuto in maniera chiara e senza intoppi

- "Si è tutto svolto in maniera trasparente e chiara, non ci sono stati intoppi". Lo ha detto il notaio Valerio Tacchini fuori dalla sede della Casaleggio e associati poco prima che Davide Casaleggio incontrasse i giornalisti per commentare l'esito del voto sulla piattaforma Rousseau. "Ho assistito alla fase di voto da questa mattina alle 9 fino alle 18 - ha spiegato il notaio - ho avuto accesso al sistema di voto e ai report di voto, ho certificato il risultato del voto che avete visto sul documento e sui siti ufficiali. Ho inoltre allegato la dichiarazione di tecnico di una società terza a garanzia che tutto è avvenuto nella massima trasparenza e limpidezza". (Rem)