M5s: Di Maio, con Grillo divergenza su 20 punti, ma continuiamo a lavorare insieme

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera dopo aver annunciato il voto favorevole degli iscritti alla piattaforma Rousseau alla nascita di un governo giallorosso, ha precisato: "Con Beppe (Grillo, ndr) abbiamo avuto una divergenza di vedute sui 20 punti. Per uno avanti come lui 20 punti sono pochi, ma non c'è stata nessuna telefonata per farmi tirare indietro. Ci vogliamo bene e continuiamo a lavorare insieme". (Rin)