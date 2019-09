M5s: Blog delle stelle, su Rousseau sì a governo giallorosso da 79,3 per cento votanti, nuovo record partecipazione

- Il Blog delle stelle annuncia in un post che con 63.146 sì (il 79,3 per cento) gli iscritti alla piattaforma Rousseau ha dato il via libera alla nascita di un governo Movimento cinque stelle-Partito democratico presieduto dal premier uscente Giuseppe Conte. Contrari sono stati 16.488 votanti (il 20,7 per cento). Il Blog quindi sottolinea: "Nel corso di questa votazione si è segnato un nuovo record nella storia di Rousseau (il precedente di maggio 2019 era di 56.127 votanti). Dalle 9 alle 18 hanno infatti espresso la propria preferenza 79.634 iscritti, su una base di aventi diritto che, alla mezzanotte del 2 settembre 2019, ha raggiunto il numero di 117.194 iscritti. È un record mondiale di partecipazione ad una votazione politica online in un solo giorno". (segue) (Rin)