Governo: Di Maio, da Rousseau plebiscito per il sì. Zingaretti, ora andiamo a cambiare l'Italia

- Il voto sulla piattaforma Rousseau ha decretato la vittoria del sì, dando il via libera degli iscritti al Movimento 5 stelle a un governo guidato da M5s e Pd. A comunicare il risultato è stato il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, con un ritardo di un'ora e mezzo sul termine della consultazione, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, dalle più alte cariche istituzionali alle forze politiche, ex alleati compresi. Su 79.634 iscritti, hanno votato sì in 63.146 (79,3 per cento), mentre i no sono stati 16.488 (20,7 per cento). "Con l'80 per cento dei voti nasce un governo di coalizione di cui Movimento cinque stelle sarà forza politica di maggioranza - ha commentato Di Maio nel corso di una conferenza convocata alla Camera - Tutto il mondo ha aspettato questa pronuncia votata su una piattaforma digitale unica al mondo, offrendo così un metodo diverso per creare un governo, come già fatto con la Lega". Di Maio ha annunciato che le due forze, le cui delegazioni sono tornate oggi a riunirsi con il presidente incaricato, Giuseppe Conte, hanno chiuso il programma, sottolineando che vi rientrano tutti i venti punti "su cui ho alzato un po' la voce nei giorni scorsi", "a partire dal taglio parlamentari che sarà discusso nel primo calendario utile alla Camera". "Adesso - ha aggiunto - l'ultimo miglio è la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità della vita degli italiani". Ufficializzato il responso dei click su Rousseau, il segretario del Partito democratico ha confermato l'accordo raggiunto sul programma: "Con la chiusura del lavoro programmatico si è fatto un altro passo avanti per un governo di svolta - ha scritto sui social - Ridurre le tasse sul lavoro, sviluppo economico, green economy, rilancio di scuola, università e ricerca, modifica radicale dei decreti sicurezza. Ora andiamo a cambiare l’Italia".Immediata arriva, via social, la reazione di Matteo Salvini: "Arriverà il voto di 60 milioni di italiani, non di 60 mila click. Il governo dei poltronari - ha profetizzato - non andrà lontano, non vedo l'ora di vedere i nomi dei ministri, queste 'facce nuove' che guardano solo agli ideali e non alla poltrona". E ha lanciato l'allarme: "Il nuovo governo degli orrori, dei perdenti e dei poltronari, uniti solo dal collante dell'odio verso la Lega, riaprirà porti e confini". "Ma sarò ancora più determinato, ci prepariamo a riprendere per mano questo splendido Paese", ha assicurato. E se il presidente dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha confermato l'intenzione di scendere in piazza il giorno della fiducia "insieme a tutti gli italiani che dicono no al patto della poltrona e chiedono elezioni subito", da Forza Italia, Maria Stella Gelmini, tira per la giacca il leader della Lega: "Se il centrodestra si divide il Paese rischia di rimanere a lungo nelle mani di questi signori della sinistra". (Rin)