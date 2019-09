Governo: Salvini, arriverà voto di 60 milioni di italiani, altro che 60 mila click

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta su Twitter il via libera della piattaforma Rousseau alla nascita di un governo giallorosso: "Arriverà il voto di 60 milioni di italiani, non di 60 mila click. Il governo dei poltronari - profetizza - non andrà lontano, non vedo l'ora di vedere i nomi dei ministri, queste 'facce nuove' che guardano solo agli ideali e non alla poltrona". (Rin)