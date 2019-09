Romania: premier Dancila condanna attacco terroristico in Afghanistan

- La premier romena Viorica Dancila ha condannato l'attacco terroristico di oggi in Afghanistan, a causa del quale è morto un rappresentante della missione diplomatica della Romania, mentre un altro è rimasto ferito. Scrivendo sul suo profilo Twitter ufficiale, Dancila ha fatto le sue condoglianze alla famiglia del cittadino romeno deceduto e ha augurato una pronta guarigione per la persona ferita. "La Romania riafferma il suo sostegno alla costruzione della pace e alla stabilità in Afghanistan", ha detto Dancila. (Rob)