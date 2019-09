Governo: Meloni, da M5s farsa piattaforma Trouffeau, scenderemo in piazza contro patto della potrona

- "Il più grande esercizio di democrazia sono le libere elezioni, non la farsa della Piattaforma Trouffeau a cui, numeri alla mano, ha partecipato lo 0,7 per cento dell'elettorato del M5s e ha detto sì lo 0.5 per cento". Lo scrive il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sui social, annunciando che "Fratelli d'Italia non cambia idea: il giorno della fiducia scenderemo in piazza Montecitorio insieme a tutti gli italiani che dicono no al patto della poltrona e chiedono elezioni subito". (Com)