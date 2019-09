Codice appalti: Mit, finita consultazione su regolamento, quasi metà contributi da operatori settore

- Si è chiusa ieri, 2 settembre, la consultazione pubblica on-line avviata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla stesura del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. Lo riferisce il Mit in una nota. Sono circa 600 i contributi arrivati, di cui il 48,42 per cento da parte di operatori del settore, il 38,64 per cento da parte di associazioni di categoria e il 12,94 per cento da parte di istituzioni. La macroarea sottoposta a consultazione che ha ricevuto più contributi, soprattutto da parte di operatori del settore, è quella relativa a nomina, ruolo e compiti del responsabile di procedimento.Si ricorda - continua il Mit - che è stato il decreto Sblocca cantieri, in adesione al risultato della precedente consultazione pubblica sul Codice, che ha previsto un unico regolamento recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, in materia di: nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; direzione dei lavori e dell'esecuzione; esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; lavori riguardanti i beni culturali. Nella fase tecnica di stesura del regolamento, il ministero ha ritenuto fondamentale garantire la massima partecipazione degli stakeholders e dar vita ad una scelta il più possibile condivisa nell’ambito delle sue policies. (Com)