Governo: Toninelli, importante successo di partecipazione, ora esecutivo per bene cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, commenta su Facebook l'esito del voto sulla piattaforma Rousseau: "Il popolo del M5s si è espresso. In massa. E con una percentuale vicina all’80 per cento, ha votato sì al nuovo governo a guida Giuseppe Conte, di cui il Movimento è forza di maggioranza". L'esponente M5s quindi sottolinea: "Ancora una volta la democrazia diretta del M5s ha dato voce agli iscritti su una scelta decisiva per il futuro del nostro Paese ed è stata ripagata con una partecipazione oltre le aspettative. Ringrazio tutti per questo importante successo". (segue) (Rin)