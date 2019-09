Governo: Toninelli, importante successo di partecipazione, ora esecutivo per bene cittadini (2)

- Toninelli quindi auspica: "Ora avanti con un governo che, con grande senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni, risolva l’assurda e irresponsabile crisi causata dalla Lega e salvi così l’Italia dall’ennesima fase di instabilità. Il nuovo programma - rimarca - è pieno di temi e lotte storiche del M5s, ma soprattutto si potrà portare a compimento il taglio di 345 parlamentari, la revoca della concessione a chi ha causato disastri gestendo le autostrade e impedire l’aumento dell’Iva. Come ha detto giustamente Luigi Di Maio - aggiunge - saremo promotori delle nostre idee e controllori del rispetto dei punti concordati. Voltiamo pagina e continuiamo, con la nuova squadra che verrà definita in queste ore, a lavorare bene, come fatto in questo ultimo anno. Con un unico faro: il bene dei cittadini". (Rin)