Brasile: produzione industriale scende ancora, peggior dato in 4 anni per mese di luglio (2)

- Con il risultato di luglio, la produzione industriale in Brasile torna al livello raggiunto a gennaio 2009 e ben il 18,3 per cento al di sotto del picco più alto registrato a maggio 2011. Secondo Ibge 15 dei 26 settori industriali hanno mostrato un aumento della produzione a luglio. Principale crescita ha registrato il settore della manutenzione, riparazione e installazione di macchinari (8,4 per cento), quello dei prodotti del tabacco (6,9 per cento), quello dei prodotti farmaceutici (6,5 per cento) e quello dei prodotti di profumeria e pulizia (6,3 per cento). Undici dei 26 settori industriali hanno mostrato un calo della produzione a luglio. Principali flessioni si sono registrate nel settore dei prodotti chimici (-2,6 per cento), delle bevande (-4,0 per cento), dei prodotti alimentari (-1,0 per cento). Insieme, questi 3 settori rappresentano circa il 22 per cento di tutta la produzione industriale brasiliana. (segue) (Brb)