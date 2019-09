Brasile: produzione industriale scende ancora, peggior dato in 4 anni per mese di luglio (3)

- L'economia brasiliana stenta a recuperare dopo un lungo periodo di decrescita. Nonostante la fiducia degli analisti a inizio anno, le stime di crescita del Pil brasiliano restano basse. Gli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane stimano la crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2019 allo 0,87 per cento. A inizio anno le stime erano tra il 2,5 e il 2,2 per cento. Il dato è contenuto nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana, noto anche come rapporto "Focus", pubblicato ieri, 2 settembre. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. La previsione più ottimistica della crescita del Pil nel 2019 da parte degli analisti finanziari è stata influenzata dalla diffusione del dato ufficiale del Pil per il secondo trimestre dell'anno, cresciuto, secondo l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) dello 0,4 per cento rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Secondo quanto riferito dall'Ibge, il risultato è stato trainato principalmente dai guadagni registrati nel periodo nei settori dell'industria (0,7 per cento) e dei servizi (0,3 per cento), nonostante l'impatto negativo della crescita del settore dell'agricoltura che ha segnato una flessione dello 0,4 per cento. Il risultato positivo, seppure in uno scenario di debolezza, ha evitato il rischio dell'ingresso del paese in una "recessione tecnica", caratterizzata da due trimestri consecutivi di ritrazione del Pil. Nel primo trimestre del 2019, infatti, il Pil aveva registrato una flessione dello 0,1 per cento. (segue) (Brb)