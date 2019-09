Brasile: procuratore generale, crimine organizzato responsabile deforestazione amazzonica (5)

- Non si tratta del primo arresto compiuto dalle autorità a seguito dello scoppio degli incendi. A fine agosto, la polizia civile dello stato di Pará ha identificato tre persone sospettate di aver provocato incendi in un'area forestale amazzonica nel sud-est dello stato. I tre saranno accusati di associazione per delinquere, incendio doloso, danneggiamento di area ambientale protetta e inquinamento. Secondo il direttore della polizia civile di Pará, José Humberto Melo, le indagini dimostrerebbero che il gruppo è responsabile di aver dato fuoco a oltre 5.000 chilometri di foresta. Inoltre, le indagini indicano che uno dei sospetti potrebbe aver assunto più di 50 uomini per abbattere illegalmente 20.000 ettari nella fattoria di Ouro Verde, anche questi parte dell'area ambientale protetta. Nel corso delle operazioni nella fattoria, la polizia ha anche scoperto un gruppo di lavoratori costretti a lavorare in condizioni analoghe alla schiavitù. (segue) (Brb)