Brasile: procuratore generale, crimine organizzato responsabile deforestazione amazzonica (6)

- Gli arresti si inseriscono sulla scia degli interventi disposti dal governo del presidente Jair Bolsonaro per gestire la situazione. Il capo dello stato ha ordinato dal 23 agosto lo spiegamento delle Forze armate, grazie al decreto di tipo Glo (Garanzia di legge e ordine), previsto dalla Costituzione per consentire l’uso di risorse militari per finalità di ordine pubblico. Un intervento sin qui sollecitato da otto stati della federazione, collocati ad arco sul confine occidentale che il paese ha con la Bolivia, il Perù, la Colombia e il Venezuela: Amazonas, Rondonia, Roraima, Parà, Tocantins, Acre, Amapà e Mato Grosso. (segue) (Brb)