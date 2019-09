Brasile: procuratore generale, crimine organizzato responsabile deforestazione amazzonica (9)

- Nel mese di agosto 2018 si sono verificati 51.936 roghi, segnando un incremento del 128 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, quando i roghi furono 22.774. Anche in questo caso si tratta del numero più alto registrato da agosto dal 2010, secondo i dati Inpe. Complessivamente, tra gennaio e agosto l'Inpe ha registrato 90.501 roghi in tutto il paese, rispetto ai 52.926 dello stesso periodo dell'anno scorso, in aumento del 71 per cento. Anche in questo caso si tratta del numero più alto dal 2010 ad oggi. Il record assoluto per i primi otto mesi dell'anno risale al 2005, quando in Brasile furono registrati 149.124 incendi. (segue) (Brb)