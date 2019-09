Trasporto aereo: forte crescita di Wizz Air in Polonia, 4 aerei e 13 nuove rotte

- Wizz Air, una della compagnie aeree a più rapida crescita in Europa e il più grande vettore low cost dell’Europa centrale e orientale, ha annunciato oggi che espanderà massicciamente le sue operazioni polacche, basando 4 nuovi aerei in Polonia. Lo riferisce un comunicato stampa. Dall'estate 2020 Wizz lancerà 15 nuove interessanti rotte da Danzica, Cracovia e Varsavia, oltre ad aumentare le frequenze settimanali sui servizi più popolari, aggiungendo un totale di 24 voli settimanali al suo programma polacco. Espandendo le sue operazioni, Wizz Air crea così oltre 160 posti di lavoro diretti aggiuntivi e avrà un team di oltre 1100 membri dell'equipaggio basati in Polonia. L'impegno di Wizz Air in Polonia è sottolineato anche dalla forte crescita degli altri sette aeroporti polacchi. Con una rete di 193 servizi, Wizz disporrà in totale 13 milioni di posti in vendita sulle sue rotte polacche nel 2020, il che rappresenta una crescita del 20 per cento anno su anno. Le operazioni polacche di Wizz non solo forniscono un accesso conveniente alle tariffe più basse tra la Polonia e il resto d'Europa di Wizz, compresa l’Italia, ma stimolano anche il mercato del lavoro locale nei settori dell'aviazione e del turismo, supportando quest'anno oltre 8200 posti di lavoro nelle industrie associate in tutto il Paese. A ciò si aggiunge l’importanza dei collegamenti con l’Italia, per le molte imprese italiane con insediamenti produttivi in Polonia e per gli stessi italiani residenti in Polonia per motivi di lavoro, per poter abbracciare facilmente amici e parenti in Italia. (segue) (Com)