Trasporto aereo: forte crescita di Wizz Air in Polonia, 4 aerei e 13 nuove rotte (2)

- Con quest’ultima espansione della sua flotta polacca, Wizz Air disporrà di 30 aeromobili con base in Polonia che impiegheranno oltre 1300 membri dell'equipaggio orientati al cliente, per un servizio eccellente su ogni volo Wizz. Wizz Air offre ora 194 rotte verso 28 Paesi da 9 aeroporti polacchi. Le nuove rotte di Wizz Air verso l'Italia sono le seguenti:Varsavia-Bologna, martedì, giovedì, sabato, a partire dal 2 giugno 2020; Danzica-Bari, lunedì, venerdì, dal primo giugno 2020; Cracovia-Verona, mercoledì, domenica, dal 2 agosto 2020; Cracovia-Milano, giornaliero dal primo luglio 2020; Cracovia-Bologna, martedì, giovedì, sabato, dal primo agosto 2020. Inoltre sono segnalati aumenti di frequenza sulle tratte Cracovia-Roma e Cracovia-Bari. (segue) (Com)