Trasporto aereo: forte crescita di Wizz Air in Polonia, 4 aerei e 13 nuove rotte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stephen Jones, vice Ceo e Amministratore Delegato Wizz Air Ungheria, ha dichiarato: “A seguito del recente schieramento del terzo aereo di base nell'aeroporto di Cracovia e dell'annuncio delle nuove rotte a Danzica e Varsavia, siamo entusiasti di annunciare un'ulteriore espansione delle nostre operazioni in Polonia. Aggiungendo 4 nuovi aeromobili e 13 nuove rotte per la nostra flotta polacca, creiamo così una serie di posti di lavoro locali con la compagnia aerea e i nostri partner commerciali, offrendo al contempo maggiori opportunità al Paese. Siamo sicuri che i nostri affezionati clienti polacchi accoglieranno con favore l'ampliamento dell’offerta di destinazioni interessanti e opzioni di viaggio convenienti; siamo anche fiduciosi che le nostre basse tariffe attireranno un maggior numero di visitatori nelle città polacche, il che potrebbe stimolare l'industria del turismo e dell'ospitalità. Il nostro impegno in Polonia continua, offrendo le tariffe più basse possibili e un servizio di valore eccellente su ogni volo Wizz". (Com)