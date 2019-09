Pallavolo: gli azzurri in campo a Cavalese per i test match con la Finlandia

- Dopo aver centrato la qualificazione olimpica e staccato il pass per Tokyo 2020, la nazionale maschile di pallavolo è ora impegnata con la preparazione dei Campionati europei in programma dal 12 al 29 settembre. Fino a sabato gli azzurri, guidati dal ct Gianlorenzo Blengini, sono al lavoro a Cavalese dove nel Palazzetto dello Sport affronteranno in amichevole la Finlandia. Il primo dei due test match è in programma domani pomeriggio alle 18 mentre il secondo si terrà giovedì alla stessa ora. Questi gli atleti a disposizione del ct per le due amichevoli che precedono la rassegna continentale: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Gabriele Nelli, Ivan Zaytsev, Simone Anzani, Davide Candellaro, Matteo Piano, Roberto Russo, Oleg Antonov, Oreste Cavuto, Filippo Lanza, Daniele Lavia, Osmany Juantorena, Fabio Balaso, Massimo Colaci. (Ren)