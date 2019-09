Torino: rissa a Porta Palazzo, in frantumi parabrezza di un furgone - foto

- All’interno del mercato due operatori di 23 e 45 anni, di origini marocchine, sono venuti alle mani per futili motivi, ferendosi a vicenda usando un pesante porta prezzi in ferro, che era stato usato in precedenza per colpire e mandare in frantumi il parabrezza di un autocarro. (Rpi)