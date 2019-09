Whirlpool: Cesaro (FI), decreto insufficiente? Gravi responsabilità Regione e Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque mesi ci ha messo il governo regionale per ammettere pubblicamente lo scippo del ministro Di Maio di ben due miliardi di euro dal Patto per la Campania, il taglio delle risorse per le Zes. Quindi nessuna meraviglia se adesso la Whirlpool mette le cose in chiaro, denuncia la sciatteria e l'inconsistenza del governo pentastellato e della giunta campana". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "Davvero Di Maio, da sempre impegnato esclusivamente a salvaguardare il proprio futuro politico e non certo quello dei lavoratori, immaginava che una mancetta di 16 milioni di euro potesse supplire alla necessità di investimenti strutturali seri e davvero concreti?", si è chiesto Cesaro. "È evidente che con questa classe politica il Paese e soprattutto il Sud e la Campania sono condannati al declino", conclude Cesaro. (Ren)