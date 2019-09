Trenitalia: nuova fermataa Pavia per il Frecciarossa Genova-Milano-Venezia

- Trenitalia annuncia che, da venerdì 6 settembre ci sarà una nuova fermata a Pavia per i due collegamenti Frecciarossa al giorno che uniscono Genova, Milano e Venezia. Sarà quindi più facile raggiungere in treno dalla zona del Pavese da un lato Genova dall’altro, Milano e Venezia, oltre che Brescia, Peschiera del Garda, Verona, Vicenza e Padova. Diventa così più semplicee conveniente partire e arrivare in treno da Pavia. Una scelta che consente di raggiungere in poco tempo il centro di altre importanti città, come ad esempio tre ore da e per Venezia e meno di due ore da e per Verona. Le nuove fermate sono la risposta alla crescente domanda di servizi di trasporto da Pavia e l’area circostante verso Genova e altre importanti città del Nord Italia, come confermato da un’indagine di mercato condotta da Trenitalia. Importanti i benefici anche per la sostenibilità ambientale. La nuova fermata darà infatti una concreta spinta allo shift modale: non sarà, infatti, più necessario usare l’auto privata per gli spostamenti. In treno le persone, poi, potranno usufruire, durante il viaggio, dei servizi offerti a bordo. (Com)