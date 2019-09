Governo: Capone (Ugl), cresce preoccupazione imprese, subito flat tax per rilanciare economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cresce la preoccupazione degli imprenditori italiani a causa del clima di incertezza governativa. Le forze politiche smettano di discutere di nuovi incarichi e sostengano le nostre imprese mettendole in condizione di creare sviluppo e rilanciare l'occupazione". Lo dichiara in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, commentando il sondaggio realizzato da Swg per Confesercenti in base al quale il 47 per cento degli imprenditori ammette di avere meno certezze dello scorso anno e soltanto il 15 per cento è certo che la nuova maggioranza possa sostenere un governo per tutta la legislatura. "L'attuale livello di pressione fiscale è ormai insostenibile. In tal senso, è necessario intervenire urgentemente attraverso misure come la flat tax per favorire la ripresa e creare nuovi posti di lavoro", conclude Capone. (Com)