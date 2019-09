Paesi Bassi-Grecia: incontro tra premier Rutte e Mitsotakis, focus su rilancio economia greca

- Grecia e Paesi Bassi sono due paesi amici che lavorano da vicino nell'Ue, nella Nato e nell'Onu. E' quanto concordato dai premier dei due paesi, Kyriakos Mitsotakis e Mark Rutte, nel loro incontro di oggi a L'Aja. Secondo quanto spiegato da Rutte, riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", l'incontro di oggi è stato incentrato principalmente su "come riportare la crescita economica in Grecia" ed in questo senso ha elogiato Mitsotakis per essere "un primo ministro il cui obiettivo è di portare più investimenti e crescita". "Dopo 10 anni di crisi economica, la Grecia sta allargando i suoi orizzonti, e non dimentichiamo che l'Europa è stata dalla nostra parte", ha dichiarato il premier greco. Mitsotakis ha invitato inoltre l'Ue a sostenere la Grecia a fronte del nuovo aumento dei flussi migratori in arrivo dalla Turchia.(Gra)