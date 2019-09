Libia: inviato Onu Salamé, presto rapporto su raid contro aeroporto Mitiga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, ha dichiarato che un rapporto sul bombardamento dell'aeroporto di Mitiga, a Tripoli, sarà inviato alla Corte penale internazionale e al comitato di esperti del Consiglio di sicurezza Onu. Secondo il portale "al Wasat", Salamé lo ha annunciato in conferenza stampa dopo un incontro con due esponenti del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, il ministro dell'Interno Fathi Bashagha e il ministro dei Trasporti Milad Maatouq. Dopo la riunione, convocata per discutere il bombardamento dell'aeroporto effettuato nei giorni scorsi dalle forze del generale Khalifa Haftar, Salamé ha dichiarato che gli attacchi contro siti frequentati da civili sono "innaturali e illegali" e rientrano fra i crimini di guerra. (segue) (Lit)