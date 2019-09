Libia: inviato Onu Salamé, presto rapporto su raid contro aeroporto Mitiga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato ha poi ribadito che la missione farà rapporto sul raid al procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi), Fatou Bensouda, e al Consiglio di sicurezza dell'Onu, ricordando che esiste un diritto a spostarsi dentro o fuori il territorio della Libia che nessuno può violare o calpestare. Salamé ha precisato inoltre che la missione Onu ha inviato una squadra a investigare sui fatti di Mitiga, per fornire alle organizzazioni internazionali informazioni più precise. Oltre a ciò, Salamé ha anche ricordato di essere tornato oggi dalla sua visita di ieri al Cairo proprio tramite l'aeroporto di Mitiga, a conferma della necessità di non bombardare lo scalo, e ha lamentato il fatto che la chiusura dell'aeroporto, decisa dalle autorità in seguito agli attacchi di Haftar, sia un grave danno per gli abitanti di Tripoli e i libici residenti all'estero. Salamé ha anche affermato che la missione Onu in Libia farà tutto il possibile per riaprire quanto prima l'aeroporto. (Lit)